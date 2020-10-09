Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо

Единственной дочери Ларисы Гузеевой еще совсем молода, но, не скрывает артистка, дает жару почище, чем сама в ее годы. На сей раз Ольга переполошила фанатов и прочую заинтересованную общественность, когда продемонстрировала обручальное кольцо.

Все началось с того, что наблюдательные поклонники обратили внимание на то, что на безымянном пальце правой руки Ольги красуется обручальное кольцо. Фанаты немедленно переполошились, они сочли, что девушка вышла замуж, причем сделала это тайно от общественности. Ольга известна тем, что старается не привлекать внимания к своей персоне, но каждые ее действия и слова неизменно оказываются настолько провокационными, что заставляют говорить о себе.

Теперь вот поклонники гадают, кто же стал избранником Ольги. ее буквально завалили вопросами, в итоге дочь Ларисы Гузеевой решила прояснить ситуацию. "Я ношу обручальное кольцо, чтобы ко мне не подходили мужчины", – коротко сообщила Ольга. Кстати, о ее личной жизни почти ничего неизвестно. Ходили слухи, что она встречается с музыкантом. А до этого состояла в отношениях с веб-дизайнером.

Ольга даже съезжала от матери и жила со своим возлюбленным отдельно. Она периодически выкладывала видео и фотографии из новой квартиры, в которой практически не было мебели. Однако, по всей видимости, отношения скоро изжили себя, и Ольга переехала обратно к именитой родительнице.

Не так давно она оскандалилась, когда обнародовала видео, на котором запечатлела, как срывает обои со стен и крушит все вокруг. Впрочем, потом Лариса Гузеева объяснила, что таким необычным образом Ольга дала понять, что просто решила сделать ремонт в своей комнате.

А ранее дочь известной актрисы признавалась, что у нее проблемы со здоровьем. Ей пришлось сделать операцию и начать принимать гормональные препараты, из-за которых она поправилась. К счастью, лечение оказалось успешным, а впоследствии Ольге удалось сбросить лишний вес.