Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Пятница
9 октября
Лента новостей
12:19
Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи
12:17
"Паразиты!": Наташа Королева сделала заявление после потасовки мужа с любовницей
11:51
"Это мешает быть грязными": Толстоганова призвала наказывать за измену
11:51
Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах
11:45
Михаил Мишустин прибыл в Ереван
11:38
Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей
11:34
Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо
11:09
"Комплексует": почему молодая жена отказывает Цекало
11:07
В Москве умер писатель и инженер
10:51
"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение
10:43
Коронавирус в России поставил новый рекорд: за сутки выявили 12,1 тысячи инфицированных
10:24
Представившийся Тихановской неизвестный устроил переполох в Дании
10:24
На Урале женщина полгода продержала дочь в шкафу
10:13
"Никто смотреть не будет": Сябитова об участии Тимати в шоу "Холостяк"
09:56
Десятки пострадавших: пылающий как факел небоскреб сняли на видео
09:40
Ефремову потребовалась помощь врачей в СИЗО
09:31
Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России
09:27
Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы
09:26
Игорь Крутой странно отреагировал на вопрос о внебрачном сыне
08:56
Сожитель-уголовник тратит деньги Овсиенко на другую семью
08:43
Путин призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
08:25
В Кремле отключили куранты на Спасской башне
08:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 октября 2020 года
03:59
Лицемерие принца Гарри и Меган Маркл взбесило народ
02:02
"Зачем вы уродуете себя?": переделанное лицо Варнавы вызвало шок
23:56
"Мощнейший удар": эксперт объяснила резкий набор лишнего веса Игорем Николаевым
23:25
"Ему сложно говорить": Киркоров о состоянии попавшего в реанимацию 88-летнего отца
22:11
Директора банка "Траст" вызвали на допрос после обвинения в хищении свыше 800 млн рублей
21:49
Григорьева-Апполонова заподозрили в родстве с Пугачевой
21:43
Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко
21:03
Российский сериал вошел в число 10 лучших на Netflix
20:41
Горбачев объяснил невозможность возвращения Советского Союза
20:37
Как сесть на шпагат после 18 лет
20:18
Иммунолог пообещал россиянам новую самоизоляцию
20:11
Напившийся Уткин бросился страстно целовать Ветлицкую
20:10
Покушение: отец утонувшей Конкиной выдвинул новую версию смерти дочери
20:02
Собчак жестко отреагировала на обвинения в греховной связи с создателем "Дома-2"
19:49
В Минздраве хотят перевести школьников на дистанционное обучение до конца года
19:34
Секс с создателем "Дома-2": всплыли скандальные подробности из прошлого Ксении Собчак
19:29
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
19:16
"Пусть болеют": Лукашенко связал рост заражений коронавирусом с протестами
19:15
"Ты не болеешь?": 86-летняя мать отчитала исхудавшего Игоря Крутого
19:07
Офтальмолог дал рекомендации по сохранению здоровья глаз на долгие годы
18:36
После развода Харламов стал плохо шутить и постоянно есть: дочь комика дала интервью
18:32
Названы регионы России с худшей коронавирусной обстановкой
18:18
"Нам очень тяжело": Гвердцители рассказала о битве с опасным противником
18:18
25 килограммов: Татьяна Арнтгольц готова растолстеть
17:55
Лукашенко не признает Крым даже после очередного российского кредита – эксперт
17:47
"Так же ее люблю": Андрей Григорьев-Апполонов не может забыть бывшую жену
17:42
Закрытый на 46 лет город-призрак открыли для посещения на Кипре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко раскритиковали за разрушение правовой системы Белоруссии: Ненаказанный садизм
Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов
В Москве озвучили условие дальнейшей поддержки Лукашенко
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Тихановской
Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко
"Всего добилась при Путине": Бузову распекли за обращение к президенту России
Шоу-бизнес
Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо

Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо

Лариса Гузеева. Фото: legion-media.ru
Единственной дочери Ларисы Гузеевой еще совсем молода, но, не скрывает артистка, дает жару почище, чем сама в ее годы. На сей раз Ольга переполошила фанатов и прочую заинтересованную общественность, когда продемонстрировала обручальное кольцо.
прочитано 1163 раза

Все началось с того, что наблюдательные поклонники обратили внимание на то, что на безымянном пальце правой руки Ольги красуется обручальное кольцо. Фанаты немедленно переполошились, они сочли, что девушка вышла замуж, причем сделала это тайно от общественности. Ольга известна тем, что старается не привлекать внимания к своей персоне, но каждые ее действия и слова неизменно оказываются настолько провокационными, что заставляют говорить о себе.

ПО ТЕМЕ

Гузеева с дочерью погуляли на свадьбе звезды сериала "Кармелита"

Дочь Гузеевой разделась догола перед камерой

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Теперь вот поклонники гадают, кто же стал избранником Ольги. ее буквально завалили вопросами, в итоге дочь Ларисы Гузеевой решила прояснить ситуацию. "Я ношу обручальное кольцо, чтобы ко мне не подходили мужчины", – коротко сообщила Ольга. Кстати, о ее личной жизни почти ничего неизвестно. Ходили слухи, что она встречается с музыкантом. А до этого состояла в отношениях с веб-дизайнером.

Ольга даже съезжала от матери и жила со своим возлюбленным отдельно. Она периодически выкладывала видео и фотографии из новой квартиры, в которой практически не было мебели. Однако, по всей видимости, отношения скоро изжили себя, и Ольга переехала обратно к именитой родительнице.

Не так давно она оскандалилась, когда обнародовала видео, на котором запечатлела, как срывает обои со стен и крушит все вокруг. Впрочем, потом Лариса Гузеева объяснила, что таким необычным образом Ольга дала понять, что просто решила сделать ремонт в своей комнате.

А ранее дочь известной актрисы признавалась, что у нее проблемы со здоровьем. Ей пришлось сделать операцию и начать принимать гормональные препараты, из-за которых она поправилась. К счастью, лечение оказалось успешным, а впоследствии Ольге удалось сбросить лишний вес.

Автор: 9 октября 2020, 11:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко
"Пусть болеют": Лукашенко связал рост заражений коронавирусом с протестами
Эксперт назвал главный страх Лукашенко: боится сговора Путина с Европой
У России есть только один способ повлиять на ситуацию в Белоруссии – политолог

Шоу-бизнес

"Паразиты!": Наташа Королева сделала заявление после потасовки мужа с любовницей
Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей
Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо
"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Зачем вы уродуете себя?": переделанное лицо Варнавы вызвало шок

Актрису подозревают в пластике
Шоу-бизнес

Ефремову потребовалась помощь врачей в СИЗО

Актеру стало плохо
Шоу-бизнес

Сожитель-уголовник тратит деньги Овсиенко на другую семью

Ходят слухи, что певица выпивает и терпит побои
Шоу-бизнес

Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей

Певица высказалась с точки зрения матери

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+