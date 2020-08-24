Гузеева с дочерью погуляли на свадьбе звезды сериала "Кармелита"

Телеведущая Лариса Гузеева показала кадры с пышного банкета. Знаменитость присутствовала на свадьбе звезды сериала "Кармелита" Юлии Зиминой.

Праздник артистка устроила 22 августа в одном из ресторанов в центре Москвы. В числе приглашенных оказалась звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Теледива пришла на торжество в компании дочери Ольги.

Перед появлением на банкете Лариса проинструктировала наследницу. Знаменитость велела дочери не называть невесту "тетей Юлей", как когда-то в детстве.

Лариса Гузеева отлично провела время на свадьбе Юлии Зиминой. Теледива веселилась и не выпускала телефон из рук. Знаменитость практически вела прямую трансляцию с мероприятия в личном микроблоге.

Благодаря ведущей интернет-пользователи смогли оценить образ невесты. Зимина выбрала белое платье из фатина со шлейфом и пышными рукавами. Волосы Юлия убрала в аккуратный пучок.

"Ты ж моя красавица!" – нахваливала Зимину Гузеева.

Отметим, что на свадьбе присутствовала дочь звезды сериала "Кармелита", пятилетняя Симона. Девочку нарядили в наряд принцессы. Кто отец малышки, общественность не знает.

Как писали "Дни.ру", Юлия Зимина долго скрывала возлюбленного. Фото любимого мужчины она показала поклонникам только после бракосочетания. Интересно, что имя новоиспеченного мужа знаменитость так и не раскрыла.