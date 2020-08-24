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Сериалы
Гузеева с дочерью погуляли на свадьбе звезды сериала

Гузеева с дочерью погуляли на свадьбе звезды сериала "Кармелита"

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com.
Телеведущая Лариса Гузеева показала кадры с пышного банкета. Знаменитость присутствовала на свадьбе звезды сериала "Кармелита" Юлии Зиминой.
прочитано 1439 раз

Праздник артистка устроила 22 августа в одном из ресторанов в центре Москвы. В числе приглашенных оказалась звезда шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Теледива пришла на торжество в компании дочери Ольги.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Перед появлением на банкете Лариса проинструктировала наследницу. Знаменитость велела дочери не называть невесту "тетей Юлей", как когда-то в детстве.

Лариса Гузеева отлично провела время на свадьбе Юлии Зиминой. Теледива веселилась и не выпускала телефон из рук. Знаменитость практически вела прямую трансляцию с мероприятия в личном микроблоге.

Благодаря ведущей интернет-пользователи смогли оценить образ невесты. Зимина выбрала белое платье из фатина со шлейфом и пышными рукавами. Волосы Юлия убрала в аккуратный пучок.

"Ты ж моя красавица!" – нахваливала Зимину Гузеева.

Счастливая невеста Юлия Зимина.

Отметим, что на свадьбе присутствовала дочь звезды сериала "Кармелита", пятилетняя Симона. Девочку нарядили в наряд принцессы. Кто отец малышки, общественность не знает.

Как писали "Дни.ру", Юлия Зимина долго скрывала возлюбленного. Фото любимого мужчины она показала поклонникам только после бракосочетания. Интересно, что имя новоиспеченного мужа знаменитость так и не раскрыла.

Дочь Ларисы Гузеевой.

Автор: 24 августа 2020, 00:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Марина Зимарева
Ответить
А дочка пришла на свадьбу или на похороны, что такое с лицом и нарядом?
1

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