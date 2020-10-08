Народ поздравляет показавшую беременный живот Проскурякову

Юлия Проскурякова принимает поздравления. Популярная певица, супруга автора-песенника, исполнителя Игоря Николаева показала фотографию, на которой продемонстрировала округлившийся живот.

Юлия Проскурякова поделилась радостью с многочисленными поклонниками. Артистка выложила снимок, на котором запечатлена в длинном красном платье, достаточно свободном, но приталенном, которое не может скрыть округлившийся живот. Оказывается, на фото певица ждет ребенка.

Чтобы пресечь все обсуждения и поздравления, артистка объяснила, что кадр этот архивный, сделан в 2015 году. Тогда Юлия ждала рождения своей дочки Вероники. А сегодня, 8 октября, девочке исполнилось уже пять лет. Счастливая Проскурякова обратилась с поздравлениями к наследнице: "Наша любимая златовласка, наша радость и счастье .... с первым юбилеем тебя, с днем рождения!💐💞 Как быстро пролетело время, тебе уже 5 лет..., а совсем недавно ты жила у меня в животике (1 фото) и мы так радовались твоему рождению, и теперь каждый день мы радуемся твоим успехам и умениям, какое это счастье, что ты у нас есть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". На двух других фотографиях запечатлены сама именинница с знаменитыми родителями.

Разумеется, поздравил с праздником Веронику и отец Игорь Николаев. "Моя маленькая фантазерка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей любимая доченька ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВА! Вот и первый юбилей! ПЯТЬ ЛЕТ! 5 лет нашего счастья! Спасибо тебе, родная!" – обратился к малышке счастливый автор-песенник.

Разумеется, многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Свои пожелания выразили дизайнер Игорь Гуляев, певица Кристина Орбакайте, лучшая подруга Аллы Пугачевой Алина Родель, певцы Марк Тишман и Денис Клявер и многие другие.