"Неужели нет приличного ничего": молодая жена Игоря Николаева получила роль в сериале

Съемки восьмисерийной теленовеллы стартовали еще в начале сентября. Между тем только накануне стало известно, что в картине появится жена музыканта Игоря Николаева.
Юлия Проскурякова опубликовала в личном микроблоге снимки со съемочной площадки. По словам артистки, одним из ее партнеров в теленовелле будет Александр Рожковский.
В комментариях пользователи Сети попросили Проскурякову поподробнее рассказать о своей роли в сериале "Чикатило. Явление зверя". Порадовать подписчиков деталями сюжета Юлия не смогла. До выхода теленовеллы знаменитость не может раскрывать подробности сценария.
На одном из опубликованных фото Юлия Проскурякова предстает в образе своей героини. Артистка запечатлена без макияжа. Знаменитость облачена в пальто бежевого цвета, берет в тон и платье в коричневую клетку. Стиль Юлии выдержан в духе конца 80-х прошлого столетия.
Отметим, что некоторым подписчикам образ актрисы пришелся не по душе. "Почему такие роли ??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 🤷♀️ неужели нет приличного ничего для вас? такая хорошенькая девушка,🤩пусть подбирают для вас красивые образы и роли!!!🙏⭐️", – возмутился глядя на снимок жены Игоря Николаева поклонник.
"Все роли очень интересные, это опыт и возможность для актера развиваться:) я рада, что могу поучаствовать в таком интересном проекте, пусть даже это маленькая роль, все равно это очень интересно!" – поспешила успокоить подписчика Юлия Проскурякова.
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