"Жить дальше не хочу": жена умершего солиста "Ласкового мая" на грани

Сожительница артиста в беседе с журналистами восстановила хронологию событий последних месяцев. Елена Сажина отметила, что в июне возлюбленному стало трудно дышать, начала болеть левая сторона груди. Он шутил, что у него коронавирус, жена с трудом заставила музыканта сходить к врачу. Рентген показал, что у артиста пневмония.
Александру Прико прописали антибиотики, но от них становилось только хуже. В итоге в больнице экс-солисту "Ласкового мая" сделали компьютерную томографию, которая выявила жидкость в легком. По словам Елены, в этот момент она уже обратилась за помощью к Андрею Разину, чтобы тот "похлопотал" и ее супруга обследовали тщательнее.
Музыканта направили в онкологический центр, где выявили рак легкого. Однако лечение так и не назначили, врачи заявили, что нужно ждать повторной экспертизы. Три недели, которые для этого потребовались, стали роковыми.
Уже в августе Александру Прико стало трудно дышать из-за жидкости в легком, ее приходилось выкачивать каждые два дня. Елена отметила, что ей было больно смотреть на любимого – он угасал на глазах.
Экс-солиста "Ласкового мая" госпитализировали, но не в онкологический центр, а в инфекционную больницу – якобы обнаружили коронавирус. Жена артиста уверена, что допущена врачебная ошибка, драгоценное время на постановку диагноза было упущено. В итоге Александр Прико скончался.
"После его смерти я не живу, существую. И жить дальше не хочу", – в слезах говорит Елена Сажина.
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