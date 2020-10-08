"Жить дальше не хочу": жена умершего солиста "Ласкового мая" на грани

Александр Прико входил в "золотой" состав группы "Ласковый май". Однако музыкальная карьера не сложилась, из-за этого мужчина сильно переживал. Он перебивался случайными заработками и не тешил себя иллюзиями, а потом внезапно заболел.

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