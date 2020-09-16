"Пил и тратил бешеные деньги": шокирующие подробности из жизни умершего солиста "Ласкового мая"

В начале сентября скончался экс-солист группы "Ласковый май" Александр Прико. Бывший артист умер из-за дыхательной недостаточности. После смерти о нем стали говорить малоприятные вещи. Правду решила рассказать вдова Прико Елена.

"Пишут, что пил, не навещал мать, тратил бешеные деньги в казино. Этого не было!", – торопится опровергнуть Елена. Она уверена: жизнь Александра была сложной во многом из-за подлости членов группы "Ласковый май".

Например, вдова Прико знает, как Разин после ухода Александра из группы воровал у него минусовки, на которые потом накладывался вокал Юры Шатунова. Тогда никого не волновало понятие "авторские права", поэтому с этим ничего нельзя было сделать.

Позже Прико организовал группу "Мама". Но она не просуществовала долго. В результате Александр начал испытывать финансовые трудности.

По словам Елены, бывший артист хотел вернуться в Оренбург, но сестра выписала его из квартиры. Тогда он решил переехать в Нижний Тагил. Там Прико был трижды женат, но все браки оказались неудачными. Последняя из этих жен и вовсе не давала Александру спокойно жить: часто ревновала и скандалила.

Вскоре Прико познакомился в Сети с Еленой. Он перебрался к ней в Санкт-Петербург, где долгое время не мог устроиться на работу. Александр был несказанно рад, когда его пригласили на стройку. Но такая работа оказалась для него тяжелой, и он ее бросил.

Потом он стал слесарем-сантехником на Обуховском заводе, где были строгие правила: приходить на работу с запахом алкоголя нельзя. Именно поэтому Елена удивляется, как можно говорить об алкогольной зависимости Александра. Более того, он выпивал только по праздникам.

С коллегами по "Ласковому маю" Прико практически не общался. Некоторое время он поддерживал связь с Шатуновым, который, казалось, решил забыть старые обиды. Они даже играли на гитарах по "Скайпу". Но когда Александр предложил Юрию организовать совместный концерт, последний перестал отвечать на звонки.

Несмотря на это, Александр не терял надежду продолжить музыкальную карьеру. Однако болезнь (рак легкого) уничтожила планы Прико.