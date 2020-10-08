Мария Максакова оказалась наркоманкой

Мария Максакова стала главной героиней нового выпуска скандально известного шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Падчерица оперной дивы Екатерина утверждает, что та "подсадила" ее на наркотики.

После трагической смерти мужа Дениса Вороненкова артистка Мария Максакова порвала все связи с его родственниками. Лишь с его дочкой от первого брака Екатериной певица сохранила отношения. Да такие теплые, что даже пригласила падчерицу пожить к себе в Киев. Мария Максакова даже публиковала видео и фотографии с Екатериной. Женщины демонстрировали полную идиллию.

А теперь на шоу Екатерина сообщила неприятные подробности контактов с мачехой. По ее словам, Мария Максакова "подсадила" ее на наркотики, а также нагло воспользовалась доверчивостью. "Я думаю, она меня обманывала, чтобы втереться в доверие. Спустя два-три месяца после переезда я снова употребила наркотики. Мы принимали их вместе где-то полгода. Несколько раз Мария принимала их со мной, в остальное время я делала это сама", – рассказала Екатерина. По ее словам, Мария Максакова даже познакомила ее с человеком, у которого можно было купить запрещенные вещества.

В итоге, от прежней нежной дружбы не осталось и следа. Наоборот, Мария и Екатерина судятся за огромную квартиру, которую дочь Дениса Вороненкова продала. "Она с этого тоже хочет поиметь. 40%! Там около двухсот квадратных метров. Довольно большое помещение", – отметила Екатерина.

При этом дочь и мать Дениса Вороненкова подчеркнули, что у них нет материальных претензий к Марии Максаковой. Однако сама оперная дива категорически не желает общаться с родственниками убитого супруга. Она уверена, что те специально посещают ток-шоу, чтобы испортить ее репутацию.