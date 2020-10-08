Мария Максакова оказалась наркоманкой

После трагической смерти мужа Дениса Вороненкова артистка Мария Максакова порвала все связи с его родственниками. Лишь с его дочкой от первого брака Екатериной певица сохранила отношения. Да такие теплые, что даже пригласила падчерицу пожить к себе в Киев. Мария Максакова даже публиковала видео и фотографии с Екатериной. Женщины демонстрировали полную идиллию.
А теперь на шоу Екатерина сообщила неприятные подробности контактов с мачехой. По ее словам, Мария Максакова "подсадила" ее на наркотики, а также нагло воспользовалась доверчивостью. "Я думаю, она меня обманывала, чтобы втереться в доверие. Спустя два-три месяца после переезда я снова употребила наркотики. Мы принимали их вместе где-то полгода. Несколько раз Мария принимала их со мной, в остальное время я делала это сама", – рассказала Екатерина. По ее словам, Мария Максакова даже познакомила ее с человеком, у которого можно было купить запрещенные вещества.
В итоге, от прежней нежной дружбы не осталось и следа. Наоборот, Мария и Екатерина судятся за огромную квартиру, которую дочь Дениса Вороненкова продала. "Она с этого тоже хочет поиметь. 40%! Там около двухсот квадратных метров. Довольно большое помещение", – отметила Екатерина.
При этом дочь и мать Дениса Вороненкова подчеркнули, что у них нет материальных претензий к Марии Максаковой. Однако сама оперная дива категорически не желает общаться с родственниками убитого супруга. Она уверена, что те специально посещают ток-шоу, чтобы испортить ее репутацию.
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