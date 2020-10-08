Победитель "Голоса" Волчков откровенно о всех детях Градского

Роскошный баритон белорусского певца Сергея Волчкова российские зрители впервые услышали во втором сезоне вокального суперпроекта Первого канала "Голос". Этот певец сразу полюбился публике. Но на конкурс "Детская Новая волна" в "Артеке" он приехал не выступать, а поддержать дочь близкого друга. За кулисами с ним и встретился корреспондент "Дни.ру".



"Слава богу, снова начались концерты, я уже раз 15-20 выходил на сцену, выезжал на гастроли в Казань, Саранск и Самару, – говорит Волчков. – Но выступления, судя по тревожной ситуации вокруг, скоро опять могут закончиться. Хорошо, у меня есть сбережения, и я их за время того карантина не все проел".

Наставником Сергея Волчкова в "Голосе" был Александр Градский. "После самоизоляции я уже видел его несколько раз, у него все отлично, – рассказал Сергей. – Все спрашивает у меня в какие деты перед рождеством смогу спеть у него в театре".

Ивану, младшему сыну Градского, в октябре исполняется два года. "Всех детей Градского, конечно же я видел и знаю, – уверяет Сергей. – А со старшим, Даней, который участвовал в "Голосе", мы даже дружим! Все они очень на него похожи – не даром же у всех одно отчество (улыбается)".

А Полине, младшей дочери самого 32-летнего Волчкова, в октябре уже три! "Мы готовимся ко дню ее рождения, планируем сделать домашний праздник, где папа попоет, – улыбается артист. – А моя старшая дочка 6-летняя Ксения – занимается музыкой и танцами. Правда, пока не знаю, вижу ли я в ней артистку – боюсь быть предвзятым в оценках. Я даже не преподаю ей вокал, хотя вижу определенные задатки".