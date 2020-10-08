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Шоу-бизнес

"Всё – ложь": что на самом деле происходит между Пугачевой и Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкальный критик Сергей Соседов, хорошо знакомый с биографией Аллы Пугачевой, убежден, что между Примадонной и ее молодым мужем Максимом Галкиным нет интимных отношений. У эксперта своя версия событий.
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В Сети в последнее время распространились слухи о скором разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сексолог Елена Перелыгина и вовсе заявила, что юморист изменяет Примадонне. Она объяснила, что якобы он это делает, чтобы утолить свою страсть, ведь 71-летняя артистка просто физически не может удовлетворить все желания молодого супруга.

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Максим Александрович Галкин Юморист

Однако Сергей Соседов категорически не согласен с этим утверждением. По мнению музыкального критика, между певицей и юмористом вообще никогда не было секса. Специалист объяснил, что, по его мнению, на самом деле происходит между артистами: "У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно".

Музыкальный критик прокомментировал и давнишнее признание Аллы Пугачевой. Дескать, когда она только увидела Максима Галкина, то немедленно захотела его. Почему-то Примадонна была убеждена, что в постели Максим Галкин великолепен. И в будущем в сексуальном плане юморист ее не разочаровал, откровенничала артистка.

Но Сергей Соседов убежден, что эти слова Примадонны – просто игра на публику. "Со стороны Аллы только бла-бла-бла, всё – ложь. Чистая игра на публику от пресыщенности. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу", – объяснил специалист.

Он рассказал, что этому в свое время Аллу Пугачеву научил ее тогдашний муж Александр Стефанович. Он убедил ее в том, что она станет первой, когда о ней будут все время писать и говорить. "Алла просто была хорошей ученицей. Все правила заучила и всю жизнь ими пользовалась. Эта игра ей хорошо удавалась!" – рассказал Сергей Соседов.

Он отметил, что Алла Пугачева это миф, и на самом деле то, что люди о ней знают, на 75% не соответствует действительности.

Автор: 8 октября 2020, 09:03 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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