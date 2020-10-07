"Расторможенность психики": медик шокировал данными об Овсиенко после слухов об алкоголизме

О вокалистке Татьяне Овсиенко появились тревожные слухи. Поговаривают, что знаменитость несчастлива в браке и оттого начала выпивать. Об опасности говорят и эксперты, которые заметили во внешности и поведении знаменитости плохие симптомы.

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