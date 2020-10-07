"Лицо опухшее, руки стали трястись": близкие бьют тревогу из-за Овсиенко

В последнее время о Татьяне Овсиенко ничего не слышно. Близкие же утверждают, что артистка ведет закрытый образ жизни из-за гражданского мужа-уголовника. По их словам, он якобы спаивает артистку и колотит ее.

Татьяна Овсиенко получила известность благодаря таким песням как "Дальнобойщик", "Школьная пора", "Колечко", "Женское счастье", ставшими хитами на годы. До сих пор эти композиции пользуются популярностью. А вот о самой Татьяне Овсиенко новостей давно не было, да и новых хитов тоже.

Друзья говорят, что всему виной гражданский муж Александр Меркулов. Она влюбилась так, что ради него бросила состоятельного мужчину. Новость о том, что Меркулова разыскивает полиция, стала для певицы ударом. А когда его приговорили к тюремному сроку, рыдала прямо в зале суда.

Через четыре с небольшим года Меркулов вышел на свободу, Овсиенко была совершенно счастлива. Но, говорят, в этом году отношения в паре сильно испортились. Якобы всему виной проблемы с работой у певицы. Из-за пандемии ее стали реже приглашать на мероприятия. Соответственно, появились проблемы с деньгами.

Интересно, что сам Александр Меркулов якобы не работает. "Недавно он заставил Таню продать машину. Она не хотела, но продала", – сообщила соседка. У нее подозрение, что Татьяна Овсиенко стала выпивать.

"Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается – на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером – бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги", – сообщила подруга артистки. Откуда такая осведомленность по напиткам, остается только догадываться.

Говорят, гонорары за выступления Меркулов стал забирать себе. Овсиенко пришлось уволить всю команду, с которой работала. Якобы остался только водитель, который по совместительству стал принимать заявки на корпоративы. "Мне редакторы программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" рассказывали, как звали Таню на передачу. Говорили: мол, мы ее еле в чувство привели, и вид у нее был специфичный. Таня рядом с мужем превращается совсем в другого человека. У нее лицо опухшее, руки стали трястись", – сообщила знакомая.

А еще якобы муж поколачивает Татьяну Овсиенко. Друзья будто бы видели на ее теле синяки и кровоподтеки. "Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: "Он меня убьет". Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа", – рассказала подруга певицы.

Напомним, что в 1993 году Татьяна Овсиенко в первый (и пока единственный) раз вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого, бывшего мужа Ирины Аллегровой. А вскоре пара взяла из детдома мальчика Игоря, потому что собственных детей у них так и не появилось. Сейчас он вырос, женился и живет в Америке. А с мужем певица рассталась из-за его измены.

Следующим гражданским мужем Татьяны Овсиенко стал предприниматель из Магадана, торговавший икрой и морепродуктами. С ним Овсиенко жила в роскоши, с прислугой. Но променяла его на Александра Меркулова.