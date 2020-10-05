"Жаль": Агибалова высказалась о разводе Кузина и Артемовой

Участник шоу "Дом-2" Евгений Кузин сообщил о серьезных проблемах в семье. Бывшая супруга прокомментировала расставание пары.



Рита Агибалова на сегодняшний день не общается с бывшим мужем. Экс-участница шоу "Дом-2" жалеет, что их общий с Евгением Кузиным сын Митя обделен отцовской заботой и поддержкой.

По мнению звезды шоу "Дом-2" такая же участь ждет и дочь Саши Артемовой. "Жаль. Еще один ребенок остается без родного отца", – высказалась Агибалова в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, ранее Рита публично жаловалась на то, что Митя больше тепла и внимания получает от отчима Павла Марсо. А вот Кузин не платит алиментов. Она отметила, что отец – тот, кто воспитывает, уделяет внимание, растит и обеспечивает. Экс-участница шоу "Дом-2" напомнила, что по решению суда ее бывший муж должен платить сыну по десять тысяч рублей в месяц, но не делает этого уже "года два, а то и больше".

Напомним, серьезные конфликты в семье Кузиных возникли примерно полгода назад. Тогда звезды шоу "Дом-2" хотели во что бы то ни стало сохранить семью ради дочери. Евгений Кузин рассказывал, что у них с женой прошла любовь. "Тут от меня мало что зависит", – делился он.

Как писали "Дни.ру", 20 сентября Саша Артемова подарила своему мужу Евгению Кузину ребенка. Роды были сложными, звезда шоу "Дом-2" провела в отделении трое суток, в итоге медикам пришлось делать ей кесарево сечение.

