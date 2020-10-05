Высоцкая объявила Кончаловскому о беременности

Внебрачная дочь Андрея Кончаловского Дарья рассказала о своей личной жизни. Она призналась, что боялась сказать отцу о том, что ждет третьего ребенка, и поэтому эту миссию на себя возложила Юлия Высоцкая.

Дочь Дарья родилась у актрисы Ирины Бразговки в результате ее романтических отношений с режиссером Андреем Кончаловским в 1980 году. Поначалу с именитым отцом Даша особенно не контактировала, они сблизились лишь тогда, когда она стала подростком. И теперь они хорошо общаются. Дочь родила ему несколько внуков.

Так, в первом браке у Дарьи появилось двое сыновей – Гаврила и Давид. Однако эти отношения долго не продержались. После развода Дарья закрутила роман с аниматором из Египта. Вскоре она узнала, что ждет ребенка. Дарье было страшно рассказать об этом отцу. Она боялась, что Андрей Кончаловский будет в ярости.

И тогда приняла решение рассказать эту новость Юлия Высоцкая, супруга режиссера. "Я думала, он скажет, мол, а ты вообще собираешься учиться и работать? Я так благодарна Юле, она тогда сказала, что сама с ним поговорит. В итоге все сложилось хорошо", – сообщила Дарья Кончаловская на шоу "Звезды сошлись". В результате, у нее родился третий сын Захар.

Спустя время Дарья вышла замуж во второй раз. В этом браке у нее появилась дочь Ася. По словам дочери режиссера, больше она рожать не собирается. Теперь у нее стоит задача воспитать своих детей, уделять им внимание и дарить любовь и тепло.

Примечательно, что с бывшими своими мужчинами Дарья Кончаловская сумела сохранить дружеские отношения. Они принимают участие в воспитании детей. Женщина отметила: "Все папы общаются с детьми, мы дружим. Никто ведь не заставлял меня рожать, я сама этого хотела".