"Вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться": Анна Седокова сообщила о беременности

Анна Седокова представила на суд читателей свою книгу "Я сильная. Я справлюсь". Популярная певица ошеломила фанатов сообщением.

Специально для презентации зал оформили в красных тонах. К каждому стулу были привязаны сердца, расставлены розы. Сама Анна Седокова со стильной укладкой предстала перед многочисленными поклонниками в ярком красном лаковом плаще. Скорее всего, такой цвет был выбран неслучайно. Ведь обложка книги Анны Седоковой, тоже красная.

"В книге очень много того, о чем я никогда не говорила", – сообщила певица и прочитала фрагмент, который крайне удивил фанатов. Она намекнула на то, что к ней приставал отчим. На естественные вопросы поклонников, рассказала ли она об этом матери, Анна сообщила, что ответ на этот вопрос она указала в книге. "Наши отношения до сих пор натянутые, я не могу ее простить", – призналась Седокова.

Разумеется, в книге артистка рассказала про свою семейную жизнь. В первый раз она вышла замуж в 2004 году. Ее избранником стал белорусский футболист Валентин Белькевич. От этих отношений у Анны родилась дочь Алина. Очевидно, что брак был зарегистрирован из-за беременности артистки. Она оформила отношения со спортсменом в июне, а в декабре уже стала матерью.

"Вот вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться… А я да! Но у Боженьки свои планы!.." – сообщила Анна Седокова. Через пару лет этот брак распался. А в 2011 году певица вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал бизнесмен Максим Чернявский. От него у Анны дочь Моника. Девочка живет в Америке. Развод получился скандальным. Девочка осталась жить с отцом. В России Анна не может видеться с наследницей, поэтому ей приходится ездить в Америку. Впрочем, там она проводит большую часть своего времени.

Весной 2017 года у Седоковой родился третий ребенок. Кто является его отцом, точно неизвестно. Говорят, что это бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась буквально перед родами. В сентябре Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.