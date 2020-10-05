Наташа Королева нашла замену Тарзану после громкого скандала

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, Наташа Королева продолжает гастролировать. Во время недавнего концерта поклонники заметили, что певица нашла замену своему мужу Сергею Глушко (Тарзан).

На днях Королева выступила в Костроме. Перед концертом артистка публиковала в своем инстаграм-аккаунте фото и видео с репетиции. На одном из кадров подписчики увидели 18-летнего сына Наташи от Тарзана Архипа. Оказалось, молодой человек теперь поет вместе с матерью.

Королева и Глушко-младший исполнили композицию "Я заметила однажды". Раньше эту песню артистка пела с мужем, но в этот раз предпочла выступить с сыном, который, к слову, уже записал несколько своих треков. До этого Архип увлекался японским языком и планировал стать востоковедом, но, вероятно, теперь, познав вкус славы, всерьез увлекся творчеством.

Пользователи Сети в очередной раз отметили красоту парня. Некоторые считают, что мальчик очень похож на отца. "Талант от матери", – написал один из фолловеров. Другие же до сих пор обвиняют Наташу в грязном пиаре.

Напомним, в сентябре Тарзан признался общественности, что изменил супруге. По его словам, это произошло неосознанно. Якобы его опоили. В то же время на скандальных ток-шоу появилась малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, которая рассказала о близости с Глушко. Девушка уверяет: Сергей сам искал встреч с ней.

Спустя некоторое время Наташа презентовала свою новую песню. В ней артистка поет об неверности мужчины. Поэтому интернет-пользователи перестали считать историю с изменой Тарзана правдивой. Мол, она была лишь пиар-кампанией композиции артистки.