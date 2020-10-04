Мрачная Пугачева появилась у гроба близкого друга

В храм Иоанна Предтечи на Хованском кладбище пришли друзья, коллеги и многие поклонники. Среди звезд были замечены Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник с супругой и Диана Гурцкая. А вот Алла Пугачева на отпевание не пришла, она приехала сразу к крематорию.
Рядом с Примадонной был муж, юморист Максим Галкин. "Я думаю, что Сашина жизнь удалась", – заявила артистка у гроба давнего друга. Исполнительница отметила, что Кальянов всегда всем помогал. Она охарактеризовала его как доброго и чуткого человека. Звезда посетовала, что, к сожалению, такие люди уходят, но остаются в сердцах других.
Своей творческой биографией Кальянов обязан Алле Пугачевой и Игорю Николаеву. К слову, именно Примадонна сообщила о кончине артиста. По словам друзей, долгие годы Кальянов страдал из-за онкологического заболевания.
Кальянов прославился не только как талантливый исполнитель, но и звукорежиссер. Он основал одну из первых студий звукозаписи в Москве, где записывались певцы советского периода.
Как писали "Дни.ру", дружба композитора и Аллы Пугачевой была довольно крепкой. Кальянов в те времена он любил выпить. Вместе с Аллой Пугачевой они запирались в студии и под рюмочку другую творили музыкальный материал. "Алла любила говорить мне: "Мы с тобой собутыльники, а это круче, чем друзья!" – вспоминал Александр Кальянов.
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