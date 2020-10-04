"Мы с тобой собутыльники": вскрылась близкая связь Пугачевой с известным композитором

Журналист Михаил Садчиков поделился воспоминаниями об умершем певце, композиторе и звукорежиссере Александре Кальянове и его дружбе с Аллой Пугачевой. Он рассказал, чем ему запомнился автор множества хитов для звезд российской эстрады.

Смерть музыканта стала большим ударом для его друзей и поклонников. Товарищи ласково называли его Кальян Иванович. До последних дней 73-летний артист работал и вел активный образ жизни.

Михаил Садчиков впервые увидел Александра Кальянова в 1984 году, когда Алла Пугачева приезжала на гастроли в Ленинград. О молодом и перспективном музыканте рассказал журналисту Игорь Николаев.

В то время Александр Кальянов играл вместе с Аллой Пугачевой, которая настойчиво советовала ему заняться сольной карьерой. За несколько лет до этого выступать звукорежиссеру предлагал и Владимир Высоцкий. "Александр, вы не поете? У вас такой характерный тембр! Попробуйте!" – советовал певец Кальянову.

По словам Садчикова, артист был душой компании и человеком, который всегда мог поддержать любой разговор. Кроме того, в те времена он любил выпить. Журналист отметил, что вместе с Аллой Пугачевой они запирались в студии и под рюмочку другую творили музыкальный материал.

"Алла любила говорить мне: "Мы с тобой собутыльники, а это круче, чем друзья!" – вспоминал Александр Кальянов. Однако в таком близком общении были и минусы. Ведь любовь к спиртному не могла пройти бесследно. И у Примадонны, и у ее приятеля уже в то время были проблемы со здоровьем.

В одну из последних встреч, когда Александр Кальянов приезжал в Санкт-Петербург, он признался Михаилу Садчикову, что сейчас уже не является "собутыльником" Аллы Пугачевой, поэтому и видится с ней реже. При этом он добавил, что иногда приезжает в замок, где она живет с Максимом Галкиным. "Но как я любил ее, так очень и люблю в хорошем смысле этого слова, как женщину", – рассуждал исполнитель хита "Старое кафе".

