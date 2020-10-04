"Про ребенка забудь": облитая грязью Рапунцель сводит счеты с Яббаровым

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Рапунцель собирается судиться с отцом своего сына Богдана. Илья Яббаров окончательно вывел девушку из себя.

По словам Рапунцель, Яббаров льет на нее грязь и остается безнаказанным. Бывшая жительница телестройки хочет, чтобы ее экс-возлюбленный ответил за все по закону. Алена собирается привлечь Илью по статье за клевету.

Звезда шоу "Дом-2" отметила, что дорожит репутацией. Рапунцель больше не будет терпеть унижения от бывшего. "Я устала прощать, принимать и спускать это с рук", – заметила девушка, а после добавила, что хочет торжества справедливости. Алена подчеркнула, что Илью кормит проект, поэтому он не бережет собственное реноме.

Более того, Рапунцель заявила, что Яббаров не интересуется их общим сыном. Ребенок, по мнению экс-жительницы телестройки, нужен Илье только для пиара.

Алена напомнила бывшему, что официально тот не является папой Богдана. В свидетельстве о рождении малыша в графе "отец" стоит прочерк. "Так что про ребенка забудь", – заявила красавица.

Как писали "Дни.ру", звезды шоу "Дом-2" уже две недели находятся в состоянии войны. Алена упрекнула бывшего избранника в отсутствии интереса к ребенку. Илья в ответ назвал девушку ужасной матерью, которая переложила обязанности по воспитанию полуторагодовалого Богдана на родственников.

Экс-участник шоу "Дом-2" публично сообщил о разгульном образе жизни Рапунцель. Илья заявил, что за пять месяцев у Алены была связь с семью мужчинами.