"Я его так люблю": звезда интернета заявила о желании выйти замуж за Билана

Натали Ящук, известная на просторах социальных сетей, рассказала о громком разводе и желании снова построить семью. Теперь девушка мечтает о роскошной свадьбе и счастливом браке со всеми известным певцом. Новой жертвой блогерши стал Дмитрий Билан.

прочитано 315 раз