"Я его так люблю": звезда интернета заявила о желании выйти замуж за Билана

Инста-дива рассталась со своим возлюбленным Александром Хоменко после пяти лет совместной жизни. В браке родилась дочка Маша. Однако любовные отношения двух известных личностей не заладились. Натали Ящук приняла решение расстаться с супругом и начать самостоятельный путь.
Теперь друзья подыскивают блогеру достойного спутника. Девушки перебирают различные варианты и останавливаются на самых завидных женихах российского шоу-бизнеса.
По словам Натали, она бы не отказалась от предложения руки и сердца бывшего участника "Евровидения". Ящук призналась, что уже несколько лет подряд тайно влюблена в Билана.
"Обожаю Билана, за него вышла бы замуж. Но я так стесняюсь. Я его так люблю, что мне кажется, никогда к нему не подойду. Мне реально кажется, буду вести себя как идиотка", – стеснительно заявила звезда "Инстаграм".
Стоит отметить, что у Натали есть все шансы на удачный брак с Димой. Если верить заявлениям многочисленной аудитории, 38-летний артист ни разу не был женат, да и тайных наследников у него пока нет. Билан тщательно скрывает личную жизнь и делится с поклонниками исключительно моментами из творческого процесса.
Несмотря на всю скрытность Димы, несколько раз подряд его романы становились всеобщим достоянием. Например, все прекрасно понимали, что Билан долгое время встречался с 18-летней дочерью Винокура. Анастасия лично выкладывала совместные фотографии с народными артистом и хвасталась крепкими романтическими отношениями.
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