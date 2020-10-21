Родственник Билана взорвался из-за вопроса о пропавших миллионах

В конце сентября появилась информация о том, что Дима Билан подал иск к своей старшей сестре. Как выяснилось, через суд артист намерен вернуть 19 миллионов.

Журналисты решили уточнить у родственника певца детали разбирательства. Для этого репортеры прибыли в отель, который принадлежит супругу Елены Геннадию Зимину-Белану.

Однако мужчина отказался общаться с прессой. После этого предприниматель напал на журналистов и попытался сломать аппаратуру. Он схватил микрофон и начал выпихивать сотрудника Пятого канала за пределы комнаты. "Я никак не комментирую, выходим, молодой человек", – заявил Геннадий.

Затем бизнесмен попытался спустить журналиста с лестницы. Периодически родственник Димы Билана бил рукой в камеру. Позднее репортер рассказал, что зять артиста порезал его ногтями до крови.

В конце сентября стало известно, что певец отправился в суд, чтобы взыскать с мужа сестры 19 миллионов рублей. По некоторым данным, эту сумму Геннадий задолжал по результатам ведения совместного бизнеса. По слухам, дело приносило сплошные убытки, что и стало причиной размолвки в семье Билана. При этом Зимин-Белан подал встречные иски к жене и теще.

Напомним, полгода назад, до начала режима самоизоляции артист купил дом мечты. Звезде предстоит сделать ремонт и оборудовать несколько дополнительных помещений – например, собственную студию звукозаписи.