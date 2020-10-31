Болезненный вид изменившегося в лице Фадеева шокировал поклонников

Певец обнародовал фотографии, на которых отчетливо видно, как он выглядел в 1989 году. Архивный кадр был сделан на самой первой запланированной фотосессии Максима Фадеева. Тогда музыкант даже не мог себе представить, что является братом-близнецом резидента "Comedy Club".
Сам же Максим Фадеев не стал делать акцент на "родстве" Гарика Харламова. Музыкальный продюсер отметил, что на фотографиях запечатлены его первые шаги в российский шоу-бизнес. Однако поклонников Фадеева вовсе не заботил тернистый путь к славе. Пользователи "Инстаграма" были шокированы внешностью народного артиста.
Многие не могли поверить, что когда-то их кумир был обладателем шикарной шевелюры. Стоит отметить, что в 90-е Фадеев предпочитал избавляться даже от короткой щетины, не то что бороду отращивать.
"Неужели это Гарик Харламов? Вы были похожи на разведенного юмориста!", – шутливо подметили комментаторы.
Сейчас музыкант почти достиг прежнего внешнего вида. Известно, что за последний год он сбросил более 100 килограммов. Артист тщательной борется с лишним весом не ради безупречной внешности.
Если верить словам Максима, то килограммы подвергали серьезной угрозе его здоровье. Теперь Фадеев следит за своим питанием и старается не запускать хроническое заболевание. Напомним, артист страдает диабетом.
Популярные темы форума
Вопрос к гражданам Белоруссии
изменой за измену
Предупреждали !
принудительная стерилизация
как понять, что изнасиловали?
Моя жизнь кончена...
Почему мужчины выбирают страшных?
Срочно!!
Как нужно выглядеть
Анекдотик