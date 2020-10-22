Федеев сорвался после жесткого избиения

Максим Фадеев не прошел мимо истории, повергнувшую интернет-пользователей в шок. Продюсер прокомментировал избиение девушки в прямом эфире.

На прошлой неделе блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время стрима в "Москве-Сити" избил девушку Алену Ефремову. Парень несколько раз ударил ее лицом об стол, держа рукой за шею. Позже Алена показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта разбитые в кровь грубы и подбородок.

Фрагментом эфира блогера также поделился Максим Фадеев. Продюсер назвал парня животным, мутантом и существом. Композитору досадно, что в настоящее время блогеров считают лидерами мнений, к которым необходимо прислушиваться. "Каждый ответит за каждый", – написал Фадеев под видео.

Стоит отметить, что сам Андрей пытался оправдаться за избиение девушки. По его словам, Алена была в состоянии наркотического опьянения. Парень был раздражен странной реакцией Ефремовой на происходящее вокруг, поэтому сорвался.

Правда, Бурим не собирается уходить от закона. Он понимает, что должен понести наказание за рукоприкладство.

Полиция Москвы уже начала проверку по этому факту. Примечательно, что Ефремова отказалась писать заявление на Бурима. Почему она приняла такое решение, неизвестно, пишет "360".