"Не сошлись характерами с партнершей": дочь Заворотнюк рассказала об ошибке молодости

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк объяснила, почему вышла из партнерства с приятельницей. Анна Заворотнюк рассказала о печальном опыте сотрудничества.

Летом 2019 года наследница актрисы запустила собственное дело. Анна вместе с подругой открыла магазин дизайнерской одежды D8 Moscow. Артистка Анастасия Заворотнюк, не скрывала гордости за наследницу и вовсю пиарила детище наследницы в соцсетях.

"Все делают сами, от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов для пошива и контроля производства", - хвасталась тогда звезда сериала "Моя прекрасная няня".

Через четыре месяца после открытия Анна Заворотнюк сообщила поклонникам, что к D8 Moscow она больше не имеет отношения. В личном "Инстаграм" молодая предпринимательница попросила не задавать ей вопросов о магазине. Говорить о причинах выхода из партнерства подробно девушка отказалась.

Спустя почти год дочь Анастасии Заворотнюк объяснила, почему идея сотрудничать с приятельницей провалилась. Как оказалось, девушки элементарно не поладили.

"Мы не сошлись характерами с партнершей и разошлись. Но это для меня был хороший урок. Теперь я десять раз подумаю, перед тем как что-то создавать, очень важно понимать с кем ты работаешь в одной команде. Для меня также важно, чтобы меня и мое мнение слушали, уважали. Я терпеть не могу агрессию в свою сторону. Этот опыт можно считать ошибкой молодости", – поведала Анна Заворотнюк в "Сторис", отвечая на вопросы подписчиков личного микроблога.

Также наследница знаменитости рассказала поклонникам о жизни в США, сообщила о первом впечатлении от Америки и адаптации на чужбине. Напомним, Анна с юных лет училась за рубежом.

"Вначале было очень сложно, я никого там не знала, когда переехала. Скажу честно, было желание бросить все и вернуться на родину. Но потом начала потихонечку втягиваться в учебу, познакомилась с хорошими людьми и мое сознание поменялось. Я поняла насколько же здорово, что я имею такую невероятную возможность жить и учиться в Нью-Йорке. И могу смело сказать, что это был один из лучших отрезков в моей жизни! Это изменило меня в лучшую сторону и научило самостоятельности. А Нью-Йорк навсегда останется в моем сердце", – призналась дочь Анастасии Заворотнюк.