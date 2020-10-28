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Шоу-бизнес
Известная актриса: У Насти Заворотнюк было суррогатное материнство

Известная актриса: У Насти Заворотнюк было суррогатное материнство

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Анастасия Макеева дала откровенное интервью Вячеславу Манучарову. Популярная актриса призналась, почему у нее до сих пор нет детей, причем тут ее коллега Анастасия Заворотнюк и счастлива ли она в любви после очередного развода.
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Анастасия Макеева, которой скоро будет 38 лет, призналась, что уже давно хочет детей. "Я задумалась о детях уже давно, лет девять назад. Не все просто... С 30 пробую – не получается... Я живу там, где пытаются решить эту проблему... На все волья Божья. Я уже в этом смысле выплакала свое и уже отношусь е этому философски", – сообщила актриса.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Несмотря на всю тщетность своих попыток артистка нацелена на успех своего предприятия. "Я верю в чудеса, я верю в том, что все должно произойти, я абсолютно четко уверена, что у меня будут дети. Каким образом они будут, я не знаю, но пока у меня не получается сильно. Плакала много. И когда узнала диагноз, и почему, и когда у меня было четыре ЭКО..." – объявила Анастасия Макеева.

После каждого ЭКО, по признанию актрисы, она поправлялась на девять килограммов, потом худела. "Я на это тратила много сил, денег, энергии..." Ведущий отметил, что все эти попытки ЭКО – колоссальный риск получить рак. Анастасия Макеева подтвердила его слова, призналась, что, конечно, боится подобных последствий. И тем не менее, она будет продолжать пытаться.

Вячеслав Манучаров предложил ей альтернативный вариант – суррогатное материнство, которое пользуется большой популярностью среди отечественных знаменитостей. Анастасия Макеева призналась, что думала об этом. "Насколько я помню, у Насти Заворотнюк как раз было суррогатное материнство. Это несильно ей помогло..." – констатировала актриса.

В ответ ведущий сказал, что Анастасия Заворотнюк как раз живой пример того, как ЭКО может привести к раку. "Ну, значит, судьба... Кто-то умрет от рака, но родит ребенка. Кто-то вообще не родит. Я отношусь к этому фатально: как будет – так будет", – поставила точку в этом вопросе артистка.

Напомним, что не так давно Анастасия Макеева оформила, по некоторым данным, третий развод. Тем не менее, актриса снова счастлива в любви. Даже на такое откровенное интервью она пришла с новым избранником. Однако раскрывать его имени Настя пока не стала. Макеева объяснила, что она за "чистые отношения", поэтому и привела возлюбленного, чтобы он услышал этот разговор.

"Чем быстрее люди расскажут друг другу, какие они есть на самом деле, тем меньше они будут разочаровываться друг в друге и тратить друг другу жизнь. Я молодая, красивая, но все-таки подходящая к 40-летию. Я не хочу тратить несколько лет жизни, чтобы услышать: "Блин, а ты оказывается другая". Вот я такая! Если я тебе такой нравлюсь, подхожу – круто", – подвела итог Анастасия Макеева.

Автор: 28 октября 2020, 08:38 Источник: "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник
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