"Жаль, что так поздно открылась вся правда": жена-актриса о романе Жигунова с копией Заворотнюк

Аж на две передачи растянулось откровенное и очень доверительное интервью бывшей жены актера и продюсера Сергея Жигунова, актрисы Веры Новиковой. Она прокомментировала отношения мужа со звездой сериала "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк и наконец высказалась о его новом романе с журналисткой Викторией Ворожбит.

Как подметили особо наблюдательные поклонники, что Анастасия Заворотнюк, что Виктория Ворожбит – обе неуловимо похожи на саму Веру Новикову. Разница лишь в том, что только с Верой Сергей Жигунов аж два раза оформлял отношения и дважды разводился.

Вначале артист расстался с женой, когда начал встречаться с Анастасией Заворотнюк. Роман закрутился на съемках многосерийного комедийного фильма "Моя прекрасная няня". Однако вскоре влюбленные расстались. Тогда Жигунов вернулся к жене, они заново поженились.

Казалось, между супругами, многое пережившими вместе, наступила идиллия. Но недавно поползли слухи, что Жигунов и Новикова опять расстались. Якобы на сей раз актер увлекся журналисткой Викторией Ворожбит. В откровенном интервью Борису Корчевникову Вера Новикова сообщила, что уже полтора года как рассталась с мужем.

По словам актрисы, уже давно они с Сергеем Жигуновым начали отдаляться друг от друга. Новикова предполагает, что могла сильно увлечься воспитанием внучки. Так или иначе, но вначале они с мужем просто разъехались, а потом поняли, что устали друг от друга.

Самое интересное, что, как и в случае с Заворотнюк, Новикова узнала о новом романе мужа благодаря СМИ. Вера рассказала, что новость ей сообщила дочь Мария, прочитавшая об интрижке артиста в какой-то статье. Она-то и посоветовала матери первой все рассказать бабушке и дедушке.

"Сереже я после этого не звонила и ничего у него не спрашивала. Наверное, я еще не разлюбила его, но моя любовь как будто перешла в другое качество. Я не хочу жить с Сережей, буду любить на расстоянии, ну или не любить... Он стал для меня родным, я очень переживаю, когда узнаю о каких-то его проблемах. Мы общаемся, жили же вместе долго. Мы ничего не делим, не судимся, но общие проблемы у нас остались", – призналась Вера Новикова.

Мать артистки очень расстроилась, узнав, что та опять рассталась с мужем. Она даже отправила Сергею Жигунову сообщение: "Я ему написала, мол, жаль, что так поздно открылась вся правда о нем, что он не способен на верное и глубокое чувство. Он дважды предал любовь. Сергей не ответил. Он столько любви, тепла, внимания получал в семье и ушел, отбросив все это!"