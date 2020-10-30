Фотография Сябитовой в молодости произвела фурор

Эксперт шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова обнародовала редкую фотографию, сделанную порядка 20 лет назад. Поклонники признались, что до этого момента не знали, как сваха выглядела в молодости.

Роза Сябитова получила широкую известность после своего первого появления в шоу "Давай поженимся!". На протяжении двенадцати лет сваха является экспертом в этой передаче. Она неустанно советует участникам программы, как успешно выйти замуж или жениться.

До карьеры на телевидении Сябитова также занималась устройством личной жизни чужих людей. С 1995 года она является владелицей собственного агентства знакомств. К ней обращаются многие одиночки, ищущие любовь. Правда, далеко не все бывают удовлетворены помощью Розы.

30 октября Сябитова показала, как выглядела в 1990-е годы. Сваха выложила в "Инстаграм" снимок, на котором позирует в светлом костюме на синем фоне. Роза, держа очки в руках, с прищуром смотрит в камеру. Всего за несколько часов снимок собрал более двух тысяч лайков.

Под фото эксперт "Давай поженимся!" призналась, что не хотела бы вновь стать молодой. По ее мнению, человек старше 50 имеет главное преимущество: в любых ситуациях начинает думать, прежде чем что-то сделать. "Это, кстати, полезный навык не только после 50", – отметила Сябитова.