Дочь Гузеевой оправдалась после скандала с небритыми подмышками

Дочь Ларисы Гузеевой Леля (Ольга Бухарова – прим. ред.) славится своей бунтарской натурой. Она то сделает вызывающе яркий макияж, то оборвет обои на стене, то нарядится в слишком откровенную одежду, то выскажется на какую-то неоднозначную тему.
20-летняя Леля единственная и балованная дочь 61-летней Ларисы Гузеевой, у которой еще есть взрослый сын от прошлого брака. Ведущая воспитала дочь в свободе, она мало что ей запрещала, и теперь пожинает плоды своей педагогики.
Леля часто эпатирует подписчиков "Инстаграм", вступает в спор и ломает стереотипы. Недавно она показала фото, на котором предстала с небритыми подмышками. Это вызвала шквал эмоций фолловеров. Конечно, многие затравили девушку за беспричинный бодипозитив.
На этот раз она оправдалась и пояснила свой поступок. Леля рассказала, что ей известны все современные методы депиляции, однако она добивалась другой цели, выставляя подобное фото.
"В моем мирке бриться – это только когда захочется. Если я хочу выглядеть как в рекламе, то побреюсь", – отрезала Леля.
Стоит отметить, что Лариса Гузеева тоже в молодости была бунтаркой. В одном из интервью она рассказывала, как сбежала из дома, когда родила первого ребенка, а ее мать умоляла вернуться неказистую новоиспеченную мамашу, ведь ребенка надо было кормить.
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