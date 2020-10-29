Дочь Гузеевой оправдалась после скандала с небритыми подмышками

Недавно в Сети разразился скандал из-за дочери ведущей Ларисы Гузеевой. 20-летняя Леля вызвала отвращение подписчиков, показав всему свету свои небритые подмышки. Теперь же она оправдалась за содеянное.

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