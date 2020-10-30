"Мутная история": из дома Ротару вынесли миллионы

София Ротару построила особняк в пригороде Ялты много лет назад. Именно туда, как говорят, и пробрались злоумышленники.

Еще в 70-х годах прошлого столетия София Ротару обратила внимание на южный берег Крыма. Тогда медики настоятельно рекомендовали артистке переехать туда в связи с туберкулезом, которым якобы страдала исполнительница. Вначале София Ротару вместе с мужем Анатолием Евдокименко с сыном Русланом переехали в Ялту. Они жили в небольшой квартирке неподалеку от больницы, где лечилась певица. Затем уже городские власти выделили для Софии Ротару трехкомнатную квартиру в центре Ялты. Спустя время артистка ее продала и купила участок земли в пригороде Ялты.

Именно там и был возведен особняк в 400 квадратных метров. Говорят, на участке София Ротару сажала овощи, а потом их консервировала. В гости к артистке приходило множество друзей и даже первые лица государства. При этом София Ротару никогда не зазнавалась. "Во время празднования дней рождений выходила на улицу к соседям, и они ее поздравляли. Никогда она от нас морду не воротила, всегда здоровалась", – сообщил житель поселка.

Но не все всегда было гладко. Однажды дом Софии Ротару ограбили. Это случилось уже тогда, когда саму певицу перестали видеть в поселке. "Говорят, что на шесть "лямов" у нее там всего повыносили. Оперативники ходили по поселку, спрашивали, кто что видел. Мутная история произошла…" – сообщил тот же сосед.

При этом в настоящее время, по его словам, в доме Софии Ротару появляется только обслуживающий персонал. Самой певицы тут давно не видели. Более того, ходят слухи, что этот особняк вообще выставлен на продажу.