Внучка Софии Ротару показала нового возрастного жениха

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта девушка опубликовала видео с новым избранником. Девушка не стала называть его имени и профессии, но вместе они выглядят очень счастливыми. Судя по кадрам, мужчина гораздо старше предыдущего жениха.
Ранее внучка Софии Ротару объявила, что переехала в новый район Нью-Йорка, где она занимается моделингом. Еще год назад девушка собиралась замуж за предпринимателя и даже познакомила его со своей знаменитой бабушкой. Француз интересуется живописью и много путешествует.
Нередко пара отправлялась в романтические туры вместе. В личном блоге молодого мужчины стали появляться совместные кадры, на которых у девушки загадочно поблескивало колечко на безымянном пальце. Теперь же можно предположить, что София Евдокименко нашла новую любовь.
Напомним, сама София Ротару была замужем за режиссером-постановщиком Анатолием Евдокименко. На протяжении долгих лет он руководил ансамблем "Червона рута". Супруг певицы умер в 2002 году в результате инсульта. Ему было 60 лет. После смерти мужа звезда на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Артистка замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.
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