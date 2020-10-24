Покойного мужа Софии Ротару увидели рядом с певицей в годовщину его смерти

София Ротару вышла замуж в 1968 году. Её супруг – Анатолий Евдокименко – тогда еще был студентом в Черновицком университете. Позже он возглавил ансамбль "Червона рута" и получил звание Народного артиста Украинской ССР. Через два года у пары родился сын – Руслан Евдокименко, который является единственным ребенком 73-летней исполнительницы. Сейчас Руслану 50 лет, он занимается бизнесом и работает музыкальным продюсером.
Муж звезды российской эстрады неожиданно скончался в весьма молодом возрасте. 23 октября 2002 года Анатолия сразил инсульт. На момент смерти ему было всего лишь 60 лет. Трагедия стала для семьи настолько сильным и внезапным ударом, что София и Руслан до сих пор с трудом говорят на эту тему.
Но в пятницу, в 18-ую годовщину смерти мужчины Анатолия Евдокименко вновь увидели рядом с певицей. София Ротару опубликовала в своем инстаграм-аккаунте старую совместную фотографию с покойным супругом. На черно-белом снимке звезда и её возлюбленный ещё молоды и счастливы. Ротару не оставила никакого комментария к публикации, а лишь поставила маленькое красное сердечко в углу фотографии.
Руслан Евдокименко в памятный день также опубликовал старое фото с отцом. На снимке он, будучи еще маленьким мальчиком, рыбачит вместе с родителем, который позирует перед объективом с удочкой в одних трусах.
"Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет... помню и люблю", – написал Руслан в описании к снимку.
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