Пугачева побила Лолиту на конкурсе топ-10 исполнителей

Россияне доверяют Пугачевой и Бузовой больше, чем Лолите и Киркорову. Таковы данные рейтинга топ-10 музыкальных исполнителей 2020.

Алла Пугачева неизменно держится на первых строчках рейтингов популярных исполнителей среди россиян. Стоит отметить, что интерес к ее персоне связан не только с музыкой, но и с вопросами воспитания детей, ведь в последние годы "Инстаграм" ее семьи полон отчетов об успехах двойняшек Лизы и Гарри.

Итак, топ-10 представителей шоу-бизнеса на октябрь 2020 года приводит сайт Romir. В список вошли звезды, которые пользуются наибольшим доверием у граждан.

По результатам исследования, которое проводилось летом этого года, лидерами рейтинга доверия у россиян стали Сергей Шнуров, Алла Пугачева и Ольга Бузова. Таким образом далеко позади остались Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

Рейтинг доверия "Ромир" базируется на международном опыте Gallup International и отображает индекс доверия потребителей к медиа-персонам, их популярность и востребованность.

"Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции – развлекательного контента, зрелищ", – уверен президент исследовательского холдинга "Ромир", основатель Mile Group и доктор социологических наук Андрей Милехин.

В опросе приняли участие около двух с половиной тысяч граждан из разных уголков страны, причем учитывалось мнение в основном жителей крупных городов. Участников спрашивали: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего".



Вариантов ответа не было. По итогам опроса составлялся рейтинг исполнителей. Стоит отметить, что с середины 90-х годов "Ромир" регулярно проводил подобные опросы, касаемые уровня доверия граждан к публичным персонам федерального уровня. Эти исследования приводились в журналах "Общественное мнение России". Нынешний рейтинг выглядит таким образом: