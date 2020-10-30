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"Видели то с той, то с другой": вскрылась страшная правда о наркологичке и изменах Преснякова

Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отец певца Владимира Преснякова рассказал о горячей молодости своего сына. Оказывается, Володя был очень влюбчивым юношей, и от этого пострадали многие.
прочитано 2286 раз

Володю видели то с одной, то с другой... Так говорит о своем сыне 74-летний Владимир Пресняков-старший. Брак сына музыканта с Кристиной Орбакайте распался из-за его влюбчивости и ее постоянного стремления к сцене и работе.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Володя мечтал, как настоящий семьянин, чтобы Кристина была хранительницей очага, часто бывала дома. Однако ее карьера была на взлете, и о таком представлении брака речи не шло. Да и сам Пресняков наломал много дров.

Об этом и многом другом из семейной жизни рассказали родители певца – Владимир и Елена Пресняковы в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия-1".

"Он был влюбчивым <...>. До Кристины доходили "добрые" люди и рассказывали, что видели Володю то с той, то с другой", – рассказал отец артиста.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков начали встречаться в 90-х. Они познакомились на "Голубом огоньке", где Пресняков пел "Чарли" из дебютного альбома "Папа, ты сам был таким". 20-летний музыкант осмелился подойти к самой Примадонне и попросил разрешения сводить ее дочь на свидание. Тогда все и закрутилось. Молодые жили то у его родителей, то в квартире Аллы Борисовны на Тверской. Намерения обеих семей были серьезные. Однако потом любовь дала трещину...

В расставании Преснякова и Орбакайте Пугачева винит не только юного и горячного певца. Она не раз говорила, что Кристина "тоже хороша". Несмотря на то, что у пары родился сын Никита, влюбленные однажды перешли определенную черту, и отношения сошли на нет. Они стали как родственники, но не влюбленные. Через четыре года после рождения сына пара распалась.

Потом у Владимира Преснякова был роман с Еленой Ленской. Он тоже продлился недолго. женщина пыталась лечить его от алкогольной зависимости в наркоклинике. Но исполнитель "Зурбагана" был неисправим.

Только сейчас 52-летнего непокорного Преснякова, кажется, удалось приструнить. 23 октября нынешняя жена Наталья Подольская родила ему третьего сына Ивана. Ранее "Дни.ру" публиковали фото младенца из роддома.

Автор: 30 октября 2020, 13:47 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

комментарии

Ответить:

алеся
Ответить
А брака то у Преснякова с Арбайте не было, Так, пожила немного 16.летняя Кристинка у Пресняковых, сына родила, и опять домой к мамке.
Римма,
Ответить
Сколько можно мусолить одно и тоже. Какая карьера у Орбакайте 30 лет назад? Самая громкая шептунья, так назвал ее один из авторов песен для Пугачевой. Если бы не Пугачева, Орбакайте никогда не попала бы на сцену. Герои передачи - Пресняковы-родители, для чего обсуждать 30 летней давности события жизни сына?
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