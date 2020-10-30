"А омаров он не хочет?": Ефремов взбесил народ капризом в СИЗО

Артист выразил желание остаться в следственном изоляторе "Водник". Михаил Ефремов попросил администрацию СИЗО перевести его в отряд хозяйственного обсуживания. Там люди живут в комнатах и имеют право на звонки близким.
Правозащитник Марина Литвинович рассказала, что актера переведут в отряд в ближайшее время. В разговоре с агентством "Интерфакс" она отметила, что Ефремов сможет чаще видеться с родными. Медицинские условия там тоже хорошие.
Эта новость вызвала волну гнева в Сети. "А больше он ничего не хочет? Омаров, кровать с подогревом, массажное кресло? Он в тюрьме за убийство в пьяном виде или в санатории? Полная борзуха", – взбесилась читательница телеграм-канала RT.
Другой пользователь предложил поместить к звезде в камеру юристов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. Ранее СМИ сообщили об их временном лишении статусов адвокатов.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. Внедорожник, за рулем которого сидел пьяный артист, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второго авто погиб.
В сентября звезду приговорили к восьми годам лишения свободы. Спустя месяц Михаил Ефремов подал апелляционную жалобу: срок сократили до семи с половиной лет.
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