Осужденный Ефремов устроил пирушку для зэков

На днях появилась информация, что счета Михаила Ефремова были арестованы. Якобы артист не успел подать декларацию о доходах. Адвокат актера пояснил, что эти данные не соответствуют действительности: Михаил Олегович до сих пор может распоряжаться своими средствами.
И теперь общественность в этом убедилась. Журналисты узнали, что Ефремов заказал в камеру гуся с яблоками за пять тысяч рублей. В Общественной наблюдательной комиссии пояснили: артист вовсе не содержится в VIP-камере, заказывать еду может любой заключенный, у которого есть деньги на счете.
Покупки они осуществляют через интернет-магазин ФГУП "Калужское". На этом сайте также можно заказать еду, в том числе и изысканные блюда, пишет "Царьград".
Красивой жизнью Ефремова в СИЗО поразилась Мария Бутина, которая была в нескольких тюрьмах США. "Да уж...", – коротко прокомментировала она.
Напомним, на прошлой неделе Московский городской суд изменил приговор Михаилу Олеговичу. Вместо восьми лет актер проведет в неволе семь с половиной. Такое решение было принято после апелляционных жалоб, которые подал Ефремов и его адвокаты.
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