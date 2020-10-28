Осужденный Ефремов устроил пирушку для зэков

Находящийся в СИЗО Михаил Ефремов угостил сокамерников гусем с яблоками. У актера есть право заказывать еду.

На днях появилась информация, что счета Михаила Ефремова были арестованы. Якобы артист не успел подать декларацию о доходах. Адвокат актера пояснил, что эти данные не соответствуют действительности: Михаил Олегович до сих пор может распоряжаться своими средствами.

И теперь общественность в этом убедилась. Журналисты узнали, что Ефремов заказал в камеру гуся с яблоками за пять тысяч рублей. В Общественной наблюдательной комиссии пояснили: артист вовсе не содержится в VIP-камере, заказывать еду может любой заключенный, у которого есть деньги на счете.

Покупки они осуществляют через интернет-магазин ФГУП "Калужское". На этом сайте также можно заказать еду, в том числе и изысканные блюда, пишет "Царьград".

Красивой жизнью Ефремова в СИЗО поразилась Мария Бутина, которая была в нескольких тюрьмах США. "Да уж...", – коротко прокомментировала она.

Напомним, на прошлой неделе Московский городской суд изменил приговор Михаилу Олеговичу. Вместо восьми лет актер проведет в неволе семь с половиной. Такое решение было принято после апелляционных жалоб, которые подал Ефремов и его адвокаты.