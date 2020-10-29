Осужденный Ефремов взялся за написание сценария: Хотел бы создать и развивать театр

По словам адвоката, артист просто не перенесет процесс транспортировки в тюрьму. Осложнения связаны с тем, что у актера диагностированы множественные хронические заболевания. "Вагоны очень холодные, стоянки долгие", – отметил правозащитник. Несмотря на то, что колония находится всего в 670 километрах от Москвы, время в пути занимает порядка двух-трех недель.
Впрочем, адвокат не отрицает, что в будущем Михаил Ефремов все же отправится в колонию. Однако, по словам юриста, как минимум на время подачи кассационных жалоб в различные инстанции артист останется в СИЗО №5.
Стоит отметить, что сейчас адвокаты пытаются снизить срок заключения для актера. Помимо этого, они просят отменить приговор и пересмотреть дело. Юристы надеются, что смогут добиться для Михаила Ефремова уменьшения срока до пяти лет, чтобы переквалифицировать статью на "среднюю тяжесть".
Благодаря этому уже через два с половиной года артист сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену оставшегося срока на исправительные работы и штраф. В этом случае Михаил Ефремов вернется к обычной жизни.
Впрочем, даже в СИЗО артист не оставляет попыток творить. Сейчас актер трудится над сценарием.
"Хотел бы создать и развивать театр", – говорит адвокат.
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