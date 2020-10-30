"Постарел сильно": Глюк'оZе советуют бросить седеющего мужа

Для фото знаменитость позирует с мужем на пляже во время совместного отдыха. Комментаторы негативно высказались о супруге певицы, который стал выглядеть значительно старше своей жены.
Между исполнительницей и предпринимателем действительно большая разница – 13 лет, но это раньше не было столь заметно, как теперь. "Чего-то он рано начал седеть", "Муж-то постарел сильно", "Надо искать кого помоложе", – посоветовали певице Глюк'оZе фолловеры.
Были и те, кто посчитал фото очень гармоничным. Они одарили исполнительницу комплиментами и порадовались тому, что артистка продемонстрировала идеальную фигуру в откровенном купальнике.
Напомним, год назад россияне были уверены, что певицу Глюк'оZу ждет развод. Говорили, что ее муж завел любовницу. На фоне этих слухов она перестала публиковать фото с любимым, а потом сняла с правой руки обручальное кольцо. Однако пара смогла преодолеть проблемы и сохранить семью.
Примечательно, что звезда не подтверждала слухи об измене супруга, но признавалась, что задумывалась о разрыве. А летом этого года они отметили агатовую свадьбу, поставив точку в разговорах о возможном разводе.
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