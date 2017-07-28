Глюк'оZа отправилась к бабушке легкого поведения

Российская премьера комедии "Бабушка легкого поведения" намечена на середину августа. А вот в Баку фильм уже показали – в рамках музыкального фестиваля "Жара". Главную роль в картине исполняет Александр Ревва. Вернее, образов у него несколько – при помощи пластического грима он превращается в разных персонажей. Один из них – экзальтированная бабушка легкого поведения из дома престарелых. А медсестру в этом богоугодном заведении, проникншую к бабушке особой симпатией, играет Глюко'Zа. Для Наташи Ионовой это вторая после съемок в "Ералаше" роль в кино. Оценить ее работу в Баку приехало много звезд.
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