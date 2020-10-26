Оголившуюся Глюкозу затравили за худобу: Изголодалась вся

Глюкоза в личном блоге продолжает делится фотографиями из отпуска. В качестве места для передышки, девушка выбрала Мальдивы.

Пару дней назад артистка опубликовала серию снимков, на которых предстала в оранжевом слитном купальнике. Певица стоит на фоне океана и вызывающе смотрит в кадр. Звезда намеренно приняла соблазнительные позы, которые выгодно подчеркнули ее фигуру.

В подписи к снимку Глюкоза процитировала строчку из песни своей дочери Лиды, которая недавно начала свой путь в музыке. "И твоего света хватит на всех! Все идут вниз, а тебе наверх!" – написала артистка. Впрочем, поклонники неоднозначно отреагировали на снимки певицы, многие посчитали, что знаменитость уж слишком сильно похудела.

"Когда кончается творчество . начинается оголение! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чот похудела сильно так", "Какой ужас. Худобушка", "Что же ты такая худенькая приезжай покормили", "Бестолковая страница никакого внутреннего содержания", "Думаешь красиво? Позорище!!! Плюнуть хочется прямо туда!", "Бедолага изголодалась вся", – написали в комментариях.

Напомним, перед отъездом в отпуск Глюкоза призналась, что уже переболела коронавирусом. Артистка должна была поехать на отдых летом, но в итоге осталась дома и две недели просидела в изоляции.