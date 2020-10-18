Глюкоза повергла в шок подписчиков откровенным видеороликом

Это лето омрачилось коронавирусом и закрытыми границами. Большинство представителей российского шоу-бизнеса только сейчас смогли позволить себе заслуженный отдых на белоснежном песке. К началу осени и Глюкозе удалось подобраться к заветному тропическому государству.

прочитано 271 раз