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Глюкоза повергла в шок подписчиков откровенным видеороликом

Глюкоза повергла в шок подписчиков откровенным видеороликом

Наталья Ионова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это лето омрачилось коронавирусом и закрытыми границами. Большинство представителей российского шоу-бизнеса только сейчас смогли позволить себе заслуженный отдых на белоснежном песке. К началу осени и Глюкозе удалось подобраться к заветному тропическому государству.
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Наталья Ионова ведет публичный образ жизни. Артистка предпочитает делиться со своими поклонниками личными подробностями и семейными фотографиями.

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 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

На этот раз общественности представилась уникальная возможность. Многочисленная аудитория смогла оценить подтянутую фигуру певицы. Накануне Глюкоза провела онлайн-экскурсию на роскошной вилле.

Сегодня же Наталья обнародовала пикантные фотографии. На них отчетливо видно, как звезда принимает душ на пляже.

"Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги", – подметила звезда.

На отдых Ионова улетела вместе со своим мужем. Александр Чистяков уже 15 лет не выпускает из своих объятий скромную блондинку. Правда, можно ли так охарактеризовать Глюкозу?

Поклонники артистки уверены, что она растеряла свой шарм из-за постоянных публикаций в купальнике. Консервативная публика посетовала, что любимица российских слушателей не должна позволять себе подобные выходки даже в социальных сетях.

Более того, фанаты уверены, Наталья подает дурной пример своей старшей дочери, которая не отличается покладистым характером.

По словам Глюкозы, девочка переживает не самое счастливое время. 13-летней звездной наследнице пришлось сменить школу из-за неудовлетворительного поведения.

Автор: 18 октября 2020, 17:34 Источник: Инстаграм Натальи Ионовой ✓ Надежный источник
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Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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