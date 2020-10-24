7 месяцев ада: рак добил скорбящую Наргиз

Судьбу артистки действительно нельзя назвать легкой и посредственной. Со временем Наргиз Закирова смогла доказать, что она является сильной женщиной, стойко преодолевающей все трудности.
Все началось с неудачного брака певицы. Бывший супруг избивал Наргиз и оказывал на нее психологическое давление. Спустя несколько лет солистка смогла найти в себе силы и научилась жить заново.
Наргиз должна была стать участницей первого сезона проекта "Голос", но за несколько дней до начала кастинга она узнала о тяжелой болезни. Выяснилось, что глава семьи певицы был обречен.
"Когда отец умирал семь месяцев от рака, это был ад. Семь месяцев ада. Это было ужасное время, которое мне до сих пор сложно вспоминать", – откровенно призналась солистка.
В 2013 году мужчина скончался, а Наргиз отправилась покорять Россию. Пытаясь справиться с горем, певица начала колесить по стране. Пока артистка покоряла всеми известно шоу, ее супруг вел разгульный образ жизни в США.
Оказалось, что муж Наргиз прожигал все деньги звезды. Певице пришлось работать за двоих и тянуть на себе любящего мужчину. Тогда терпению Закировой и пришел конец.
По словам звезды, дальше начался лучший этап в ее жизни: без измен, выкачивания денег и различных манипуляций.
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