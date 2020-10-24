7 месяцев ада: рак добил скорбящую Наргиз

Наргиз Закирова никогда не вела публичный образ жизни. Артистка предпочитала скрывать внутренние переживания и не делится со своими поклонниками личными проблемами. Однако смерть родного человека так сильно подкосила певицу, что она больше не смогла молчать.

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