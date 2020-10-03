Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать

Героиня многосерийного фильма "Универ" давным-давно заметила, что ее старшая дочь странно себя ведет. То ли это детская ревность, то ли проявление сложного характера звездной наследницы.
Анна Хилькевич обратилась за помощью к пользователям "Инстаграм". Девушка уверена, что многие из ее подписчиков сталкивались с подобными детскими капризами.
Актриса рассказала, что Арианна стоит горой за свою маленькую сестренку и всячески старается ее защитить от окружающего мира.
Однако Хилькевич беспокоит тот факт, что девочка весьма агрессивно реагирует на замечания родителей.
"Надо видеть, с каким остервенениям она бросается на меня, когда я под видом Бабы-Яги пытаюсь утащить к себе ее младшую сестру", – рассказала актриса.
Теперь Анна Хилькевич намерена больше уделять внимания старшенькой. Она даже задумалась о воспитательных беседах, которые следует провести с Арианной.
Стоит отметить, что наследницы актрисы искренне любят друг друга и практически не ссорятся. Девочки предпочитают все свободное время проводить вместе.
В одном из интервью Хилькевич призналась, что допустила множество ошибок на начальных этапах воспитания дочерей. Сейчас Анна должна расплачиваться за свой мягкий характер и "неумение ругать" девочек.
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