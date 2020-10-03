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Решетова шокирована характером подрастающего сына: Хочет занять место главного

Решетова шокирована характером подрастающего сына: Хочет занять место главного

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова возмущена, каким растет ее сын от Тимати. Подписчики посмеялись над наблюдениями модели.
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Недавно общественность узнала о расставании еще одной звездной пары: Тимати и Решетовой. Они были вместе шесть лет. Казалось, что сын Ратмир, появившийся на свет осенью прошлого года, должен был лишь укрепить этот союз, но, видимо, сохранять паре было нечего.

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После разрыва Анастасия стала гораздо чаще публиковать снимки наследника и рассказывать о его воспитании. Например, недавно модель выложила фото, на котором запечатлена с малышом на руках в лифте. Под кадром Решетова написала, что Ратмир растет требовательным, что ее очень удивляет.

Экс-возлюбленная Тимати поведала, как сын хватает ее за руку или ногу и просит не уходить. Когда мальчик недоволен, он бьет кулаками и рычит. Решетова поражена, ведь еще совсем недавно сын весил всего 3,7 килограмма, а сейчас "хочет занять место главного в доме".

Пользователи Сети считают, что Анастасии не следует жаловаться, ведь мальчик, очевидно, проявляет потребность в чем-либо и по-другому реагировать просто не умеет. "Так он и есть главный в доме", "Ничего, скоро Симона (мать Тимати – Прим. ред.) его отберет, и будешь ходить по своим делам сколько угодно", "Ратик еще покажет, кто в доме хозяин", – высказались фолловеры.

Автор: 3 октября 2020, 04:31 Источник: Instagram
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