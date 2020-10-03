Решетова шокирована характером подрастающего сына: Хочет занять место главного

Анастасия Решетова возмущена, каким растет ее сын от Тимати. Подписчики посмеялись над наблюдениями модели.

Недавно общественность узнала о расставании еще одной звездной пары: Тимати и Решетовой. Они были вместе шесть лет. Казалось, что сын Ратмир, появившийся на свет осенью прошлого года, должен был лишь укрепить этот союз, но, видимо, сохранять паре было нечего.

После разрыва Анастасия стала гораздо чаще публиковать снимки наследника и рассказывать о его воспитании. Например, недавно модель выложила фото, на котором запечатлена с малышом на руках в лифте. Под кадром Решетова написала, что Ратмир растет требовательным, что ее очень удивляет.

Экс-возлюбленная Тимати поведала, как сын хватает ее за руку или ногу и просит не уходить. Когда мальчик недоволен, он бьет кулаками и рычит. Решетова поражена, ведь еще совсем недавно сын весил всего 3,7 килограмма, а сейчас "хочет занять место главного в доме".

Пользователи Сети считают, что Анастасии не следует жаловаться, ведь мальчик, очевидно, проявляет потребность в чем-либо и по-другому реагировать просто не умеет. "Так он и есть главный в доме", "Ничего, скоро Симона (мать Тимати – Прим. ред.) его отберет, и будешь ходить по своим делам сколько угодно", "Ратик еще покажет, кто в доме хозяин", – высказались фолловеры.