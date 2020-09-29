"Захотели новых ощущений": названа причина расставания Тимати с Настей Решетовой

Модель Анастасия Решетова, недавно заявившая о расставании со своим гражданским мужем рэпером Тимати, не грустит.



В своем "Инстаграм" Решетова то и дело выкладывает игривые публикации и мило беседует с подписчиками. Среди свежих постов модели – видео, на кадрах которого она сидит на мотоцикле и заводит его. Мотор издает громкий рев. "Самый сладкий звук (после смеха моего сына)" – написала Решетова.

Подписчики усомнились, что молодой девушке действительно уж так нравятся мотоциклы. посчитав это прерогативой мужчин. А кто-то подметил, что Решетова специально пытается угодить своему бывшему гражданскому мужу Тимати. Якобы и времени они стали проводить вместе больше.

"Они вообще любят? Так все легко. Пожили, расстались, поехали дальше"; "Я не понимаю, столько общих интересов и много времени вместе проводят. И типа расстались. Это либо прикол какой-то, либо захотели новых ощущений. Перчинки не хватает им", – отметили фолловеры.

Некоторые похвалили Настю за изящность и отличную форму, а также за хороший вкус. "Тринити из "Матрицы"; "Шикарный аппарат"; "Раньше Тимур не ставил ей лайки", – написали фанаты.

Недавно Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати. Он переехал в съемную квартиру, а Анастасии и маленькому сыну Ратмиру оставил шикарные апартаменты.

При этом около недели назад в Сети появилась фотография рэпера с эффектной блондинкой. Анна Дарбицкая является тату-мастером, и артист периодически заходит к ней. После этого появились слухи о новом романе рэпера.