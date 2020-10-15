Цой на костылях после жутких переломов: подробности страшной автоаварии с участием звезды

В середине августа певец шокировал поклонников, опубликовав на своей странице в социальной сети снимки, на которых запечатлен в коляске. Тогда, правда, он не стал вдаваться в подробности, почему его нога в гипсе, не стал рассказывать, как и где получил столь серьезные травмы.
"Я сидел на пассажирском кресле, – признался "Дни.ру" Анатолий Цой. – И когда случилась эта страшная авария, отделался сравнительно легко – сломал руку и ногу в двух местах. Но остался жив".
"Мне вставили в ногу пластину, винты, наложили 11 швов, я перенес две сложные операции, – продолжает музыкант. – Потом мне потребовался долгий многомесячный курс реабилитации. Надеюсь, что через две недели начну потихоньку ходить сам, что уже радует".
Артисты, пришедшие на премию, были в шоке от вида переломанного Анатолия Цоя. "Что с тобой? Какой ужас!" – участливо бросился к покалеченному Цою Филипп Киркоров. Они ведь давно дружат и вместе снимались в шоу "Маска" на канале НТВ, в котором Цой стал в итоге победителем, а король российской эстрады сидел в жюри.
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