Страшная болезнь помешала Пелагее развестись

Однако у бывших возлюбленных порядком накопилось взаимных претензий, и в итоге судебные заседания затянулись. Наконец, стало известно, что финальное слушание переносится из-за коронавируса. Как оказалось, китайской инфекцией заразились представители пары во время предыдущей встречи.
В понедельник адвокат Ивана Телегина сообщил, что они подали ходатайство о переносе из-за выявления COVID-19. Позднее стало понятно, что юристы Пелагеи также подхватили заразу. Заседание передвинули с 19 октября на 13 ноября. Стоит отметить, что ни спортсмен, ни артистка появляться лично в суде не собираются.
Впрочем, все указывает на то, что Новый год певица встретит уже свободной женщиной. Пелагея сейчас полностью погружена в работу и воспитание трехлетней Таисии. Девочка растет невероятно талантливой – она с удовольствием слушает классическую музыку и подпевает оперным дивам.
Ранее певица заявила, что Иван Телегин не участвует в воспитании дочки. Также спортсмен якобы отказывается платить алименты. Однако представитель хоккеиста высказывает другую точку зрения: именно Пелагея препятствует общению Таисии с отцом.
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