Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Вторник
20 октября
Лента новостей
06:49
Страшная болезнь помешала Пелагее развестись
04:37
"Не хочу вариться в подставах": звезда "Дома-2" Черно забрала мужа и сбежала за периметр
02:14
Чтобы лишнего не сказали: cтало известно о запрете поздравлять сына Лукашенко с днем рождения
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 октября 2020 года
21:59
Адвокат: Блогеру Mellstroy грозит уголовная ответственность за избиение девушки в прямом эфире
21:49
В Светлогорске при пожаре на целлюлозно-картонном комбинате погиб рабочий
21:40
Под Дмитровом упавшей со склона москвичке понадобилась помощь спасателей
21:26
Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии
21:08
В Ногинске аномально низкорослые мужчины избили москвича
20:54
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска
20:14
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
19:54
В центре Москвы двое гастарбайтеров изнасиловали школьницу
19:13
В Петербурге микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
19:10
Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука
18:31
В Москве сиделка систематически избивала пенсионерку
18:24
Собчак ради наживы торгует трусами за бешеные деньги
17:49
"Скинула платье и села с ним": обнаженную Орейро сняли на балконе отеля
17:42
Степаненко расцвела после развода с Петросяном
17:40
РДШ и ТНТ исполняют мечту учительницы из Москвы
17:35
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
17:08
Унижаться на пробах и пахать за копейки: звезда сериала "Саша+Маша" сообщила о несправедливости
16:50
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
16:50
"Кладбище – веселая вещь!": остроумный Ширвиндт после панихиды блеснул на могиле Захарова
16:48
Киркоров приготовил приданое для сына за 30 миллионов
16:47
Определены главные рассадники коронавируса в России
16:41
Под Истрой на подростка напала рысь
16:33
Чем занимается бросившая актерство звезда сериала "Граница. Таежный роман" Ольга Будина
16:23
Не узнать: 57-летний Александр Домогаров сильно похудел
15:58
"Внуки переломали мне пальцы": изувеченную Поргину собрали по кусочкам
15:55
В Москве задержали подозреваемого в истязаниях ребенка мужчину
15:54
Петросян довел звезду "Кривого зеркала" до инфаркта
15:42
Ученые обнаружили новый вид коронавируса: Заразиться им легче
15:34
Ложные ожидания: Мерзликин назвал причину скандалов с женой
15:32
Вскрылась связь любовника дочки Конкина с его злейшим врагом
15:24
На северо-востоке Москвы произошла авария с участием машины скорой
15:21
"Занималась с ним во сне любовью": интимные откровения 77-летней Чуриковой на могиле Захарова
14:57
Застуканный с малолетней любовницей Воля опустился перед Утяшевой на колени
14:53
Подругу Билана госпитализировали из-за разрыва грудного импланта
14:46
Придется несладко: Половцев из сериала "Улицы разбитых фонарей" заикнулся о разводе
14:42
Вот это поворот! Помощница Федосеевой-Шукшиной сбежала из России
14:30
Эксперт предрек новые провокации белорусской оппозиции: Власти будут вынуждены применить оружие
14:29
"Разные бывают периоды": Валерия откровенно об отношениях с мужем
14:08
Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля
14:03
В Москве загорелась бойлерная
13:59
Покалеченную любовницу парализовало в результате потасовки с Алибасовым
13:49
Умер заразившийся коронавирусом основатель театра "Тень"
13:33
Маша Распутина является бабушкой для 27 детей
13:33
Володин: Дума рассмотрит законопроекты по защите России от внешнего вмешательства
13:32
Пошли на крайние меры: звезду сериала "Эпидемия" Исакову лишили работы
13:30
Пропавших после крушения судна в Баренцевом море ищут вертолеты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим
Галкин в пух и прах разнес передачу мужа Симоньян: Оскорбительный заказной шлак
Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской
Состояние сраженной инсультом вдовы Мишулина изменилось после скандала с Еремеевым
Шоу-бизнес
Страшная болезнь помешала Пелагее развестись

Страшная болезнь помешала Пелагее развестись

Пелагея. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
О том, что в семье у Пелагеи и Ивана Телегина не все гладко, стало известно год назад. Тогда пара разъехалась, а позднее они сообщили, что собрались развестись.
прочитано 438 раз

Однако у бывших возлюбленных порядком накопилось взаимных претензий, и в итоге судебные заседания затянулись. Наконец, стало известно, что финальное слушание переносится из-за коронавируса. Как оказалось, китайской инфекцией заразились представители пары во время предыдущей встречи.

ПО ТЕМЕ

"Тембр мамочкин": Пелагея показала вокальные способности трехлетней дочери

Адвокат Пелагеи раскрыл детали ее развода с Телегиным

 Пелагея

Пелагея певица

В понедельник адвокат Ивана Телегина сообщил, что они подали ходатайство о переносе из-за выявления COVID-19. Позднее стало понятно, что юристы Пелагеи также подхватили заразу. Заседание передвинули с 19 октября на 13 ноября. Стоит отметить, что ни спортсмен, ни артистка появляться лично в суде не собираются.

Впрочем, все указывает на то, что Новый год певица встретит уже свободной женщиной. Пелагея сейчас полностью погружена в работу и воспитание трехлетней Таисии. Девочка растет невероятно талантливой – она с удовольствием слушает классическую музыку и подпевает оперным дивам.

Ранее певица заявила, что Иван Телегин не участвует в воспитании дочки. Также спортсмен якобы отказывается платить алименты. Однако представитель хоккеиста высказывает другую точку зрения: именно Пелагея препятствует общению Таисии с отцом.

Автор: 20 октября 2020, 06:49 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Эксперт предрек новые провокации белорусской оппозиции: Власти будут вынуждены применить оружие
Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля

Шоу-бизнес

Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука
Собчак ради наживы торгует трусами за бешеные деньги
Степаненко расцвела после развода с Петросяном
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Как она задолбала!": недовольная Дубцова раскричалась из-за Гагариной

Известный продюсер закрыл глаза на прогул певицы
Шоу-бизнес

Королева отреагировала на новости об проблемах в семье Воли и Утяшевой

Певица возмущена

Шоу-бизнес

Страшная болезнь помешала Пелагее развестись

Артистка ждет не дождется свободы
Шоу-бизнес

Эмин и Лепс красиво обслужили мужа Навки

Фигуристка с помпой справила день рождения супруга

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+