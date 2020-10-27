Ефремова оставили в тюрьме без средств: Арестовали счета

Якобы именно это стало причиной, по которой все банковские счета артиста оказались заблокированы. Многие переживали из-за того, что звезда не сможет обеспечить семью и себя на время отбывания срока.
Однако адвокат Михаила Ефремова не подтвердил слухи. Юрист отметил, что, скорее всего, данная информация является недостоверной. Впрочем, определенные проблемы с деньгами у актера имеются.
По словам правозащитника, все средства артиста лежат в банковской ячейке, однако доступ к ней затруднен. Как отметил адвокат, чтобы супруга Михаила Ефремова смогла попасть к деньгам, ей необходима доверенность.
Юрист заявил, что его подопечный находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа. Недавно они встречались для подготовки кассационной жалобы. По словам правозащитника, актер все прекрасно понимает и здраво оценивает свои перспективы. Как оказалось, Михаил Ефремов считает, что назначенное ему наказание не соответствует принципам справедливости.
Изначально актера осудили сроком на восемь лет, однако суд второй инстанции уменьшил приговор до семи лет и шести месяцев. Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. Артист вылетел на собственной машине на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель погиб от полученных травм.
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