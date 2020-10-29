80-летняя Светличная пожаловалась на сына и невестку в полицию

Светлана Светличная обратилась к стражам порядка из-за сложной ситуации в семье. Актриса утверждает, что родственники покушались на ее жизнь.

Кинозвезда призналась, что сейчас старается добиться защиты полиции. Заслуженная артистка РСФСР сообщила, что ее отношения с близкими усугубились. По словам Светланы Светличной, к числу тех, кто встал против нее, добавился родной брат.

По словам знаменитости, когда она пожаловалась мужчине на невестку с сыном Алексеем, тот ей не поверил, чем очень расстроил. "У меня очень сложный период со своими родными", – поделилась артистка.

Ранее Светлана Светличная рассказала о покушении на ее жизнь. 80-летняя актриса живет одна, родственники навещают ее нечасто. Недавно ее внучка Мария пришла к ней в гости с незнакомцами. По словам звезды, после их ухода она нашла в доме шарики со смертельно опасной ртутью и почувствовала недомогание.

Артистка считает, что экрана считает, что сын, его супруга Ольга и внучка претендуют на ее квартиру и не намерены ждать, пока хозяйка умрет естественной смертью. Отметим, что Светлана Светличная отказалась от помощи певицы и модели Алены Кравец. Та предложила актрисе перебраться к ней.

"Дом я свой люблю, и я не могу в таком возрасте менять постель... Спасибо ей, она очень добрая, теплая и красивая... Спасибо за заботу!" – высказалась знаменитость.