"Пожила и хватит!": родственники отравили Светличную ртутью ради квартиры в Москве

Светлане Светличной 80 лет. И как же горько, что в столь в почтенном возрасте она оказалась никому не нужна. Ведь самые близкие люди не только не помогают ей, но и мечтают поскорее отравить на тот свет...

"На меня было покушение от собственных близких людей, – шокировала Светличная, – меня покалечили, у меня теперь болит колено, болит шея! И это было сделано сознательно!"

Актриса полагает, что ее сживают со свету родственники – сын Алексей, невестка Ольга и внучка Мария. Мол, недавно внучка, всегда отличавшаяся жестокостью, без предупреждения привела с собой к бабушке двух молодых людей, которые представились документалистами. "И вдруг на меня падает какая-то глыба, которая бьет меня по голове, а я теряю сознание, – с ужасом вспоминает произошедшее дальше Светличная. – Было больно так, что я кричала на весь двор". Оказалось, на актрису упал осветительный прибор. И скорую никто не вызвал...

А вскоре после ухода внучки и компании звезда экрана нашла в квартире ядовитую ртуть. "Я увидела несколько, штук семь, шариков, от которых у меня началось недомогание, рвотное состояние, – плачет Светличная. – Они просто хотели от меня избавиться, мол, пожила и хватит! Почему я родила таких отвратительных людей?!"

Актриса пришла к мысли, что "жестокая" внучка Маша заплатила двум "осветителям", чтобы те совершили преступление. "Им нужно, чтобы я оставила им квартиру, – пояснила Светлана Афанасьевна. – Им не надо, чтобы я жила еще лет пять-десять. Они все подстроили, чтобы меня как можно быстрее не стало на земле".

Все происходящее актрисе кажется закономерным, весь сложные отношения с родней у нее были всегда. Хотя актриса и пыталась наладить контакт. "Правнуку дала 50 тысяч на поездку в Турцию, внучке Ольге дала, отдала им антиквариат, к сыну ездила с подарками, спасала его после четырех инсультов, но он другой – мы на разных планетах, разные желания, – вздыхает она. – Он как только слышит мой голос, то боится, что я попрошу принести хлеба".

После всей этой истории Светличная передумала завещать квартиру сыну и внучке. "Их отношение ко мне всегда было непонятным и обидным, поэтому они не достойны от меня такого подарка, – кричит актриса. – И теперь эту квартиру готова подписать даже постороннему человеку, которому требуется помощь".

Сегодня все мосты сожжены. "Даже если Ольга и Мага позвонят, мое отношение к ним из-за этого не изменится, я их просто боюсь! – сообщила Светличная в эфире программы НТВ "Звезды сошлись". – Я не хочу их видеть, не хочу открывать им дверь!"