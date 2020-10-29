"Между нами была химия": Харатьян увлекся известной актрисой

Дмитрий Харатьян сделал откровенное признание. Оказывается, в свое время он влюбился в коллегу Ольгу Машную на съемках фильма "Гардемарины, вперед!".

Артистка сыграла в легендарной картине красавицу Софью Зотову. Сегодня в 56-летней Машной трудно узнать стройную и бойкую героиню ленты. С годами знаменитость набрала лишние килограммы. Кроме того, на ее внешности сказались и вмешательства пластического хирурга.

Партнер Ольги Машной по фильму Дмитрий Харатьян признался в чувствах к коллеге. Он отметил, что для него было счастьем работать с актрисой. Артист добавил, что они сблизились и чувствовали друг друга.

"До сих пор для меня эти времена являются одними из самых счастливых... На площадке между нами была химия", – поделился Дмитрий Харатьян. Также он заявил, что "продолжение следует" – сейчас идут съемки новых "Гардемаринов".

Как писали "Дни.ру", Ольга Машная тоже признавалась в чувствах к Дмитрию Харатьяну. Звезда поведала, что на момент съемок была влюблена в него. Для актрисы поцелуи в кадре с красавцем-блондином были настоящими. "Он тогда развелся, я развелась. Все строилось на чувствах", – поведала Машная.

Ранее о своем увлечении Дмитрием Харатьяном рассказала жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева. Исполнительница вспомнила, что будучи совсем юной, влюбилась. Работа артиста в киносаге о гардемаринах приводила начинающую звезду в восторг. Спустя много лет, артистка исполнила мечту своей молодости. На шоу "Три аккорда" Первого канала на этапе дуэтов она поработала в паре с актером.