"Все натурально!": Харатьяна застукали на людях без трусов

60-летний актер играет в продолжении киноленты "Гардемарины, вперед!" постаревшего героя киноэпопеи Лешу Корсака, которого сопровождает во всех приключениях взрослый сын. Для роли Дмитрию Харатьяну гримеры сделали соответствующую сюжету солидную внешность.
Судя по видео, появившимся в официальной группе Светланы Дружининой "ВКонтакте", на съемочной площадке царит веселая атмосфера. Дмитрий Харатьян снял ролик о работе в "Гардемаринах-5", на котором предстал в пикантном виде – без нижнего белья.
"Трусов нет! Все натурально, как в жизни, как в природе!" – заявил артист. На другом видео наготу звезды прикрывает лишь полотенце, обернутое вокруг бедер. В нем Дмитрий Харатьян позвонил в колокол.
Светлане Дружининой тоже чувства юмора не занимать. Игривые ролики она прокомментировала так: "Димочка Харатьян (Леша Корсак). Гардемарин Гардемаринович Гардемаринов".
Напомним, весной этого года в семье Дмитрия Харатьяна произошло несчастье. В интервью он рассказал, что после тяжелой болезни скончался его тесть. Мужчину положили в больницу с диагнозом "пневмония". Отец жены актера Марины Майко несколько дней провел под наблюдением медиков, однако ему становилось только хуже. К сожалению, болезнь победить не удалось.
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